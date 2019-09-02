Пьяный омич улетел в кювет на трассе

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-02T11:59:28+03:00

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Жуткая авария произошла на минувших выходных в Русско-Полянском районе Омской области. Проезжающие водители заметили, что легковушка «Форд» лежит в кювете. Они сразу же вызвали полицию и скорую..

Как рассказали в Госавтоинспекции, приехавшие инспекторы выяснили, что 28-летний водитель «Форда» ехала по трассе с большой скоростью. В районе 143 километра он не справился с управлением и улетел в кювет. Машина от удара опрокинулась.

Известно, что водитель был сильно пьян. В аварии он получил серьезные травмы, его увезли в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку, чтобы выяснить все причины и обстоятельства аварии, а также ищут свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU