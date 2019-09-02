2019-09-02T10:50:09+03:00
Общество

Омичку с мужем будут судить за наркопритон в их квартире

Там нашли шприцы и наркотики
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичку с мужем будут судить за наркопритон в их квартиреОмичку с мужем будут судить за наркопритон в их квартиреФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В полицию регулярно жаловались соседи странной квартиры по улице Киевская. Когда стражи порядка нагрянули туда, они нашли в квартире шприцы и наркотики.

Там нашли наркотики и шприцы Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Там нашли наркотики и шприцыФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

- Во всех комнатах стоял характерный запах химических соединений, а в одной из них на полке стеллажа полицейские обнаружили два использованных шприца с остатками вещества темного цвета. Изъятые в присутствии понятых емкости были направлены на исследование, которое установило, что в представленных объектах имеются следовые остатки наркотического средства «соль».

Оказалось, что 40-летний мужчина и 32-летняя женщина организовали притон и с апреля по июнь сами употребляли наркотики и предоставляли квартиру для этого же своим знакомым. Сейчас на пару завели уголовное дело, им может грозить 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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