2019-09-02T10:15:14+03:00
Общество

Аттракционы в омских парках будут работать до 1 октября

На них можно кататься до -10 градусов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба "Парки Омска"Фото: пресс-служба "Парки Омска"
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В Советском и парке имени 30-летия ВЛКСМ аттракционы будут работать весь сентябрь до 1 октября, сообщили в омской мэрии. Также для омичей предусмотрены скидки – катание на аттракционах по карте «Городские парки» обойдется в 2 раза дешевле. Такую карту можно приобрести в кассах парка за 50 рублей, класть на нее деньги и оплачивать поездки на аттракционах со скидкой.

- Согласно предписанию заводов-изготовителей работа большинства аттракционов допускается при температуре до -10 °C, - рассказал директор МП «ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин. - При этом при неблагоприятной ветреной и дождливой погоде карусели работать не будут, поэтому приглашаем омичей в солнечные дни сентября прокатиться на каруселях.

Отметим, что в парке имени 30-летия ВЛКСМ работают в этом сезоне 36 аттракционов, в Советском — 13 каруселей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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