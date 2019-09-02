Полицейские поймали романтичного омича, укравшего розы для возлюбленной

СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-02T09:39:40+03:00

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В торговый павильон на проспекте Мира 34-летний омич пришел изрядно выпившим. Он уверенно направился прямо к холодильнику с цветами, достал оттуда 14 роз, и несмотря на сопротивление продавца, вышел на улицу. Женщина сразу же позвонила в полицию, однако омича уже и след простыл.

Как рассказали в полиции, как только оперативники установили личность молодого человека и его место жительства, он сам явился к ним в отделение. Мужчина признался, что был сильно пьян и не понимал, что делает. У него был единственный мотив – мужчина хотел порадовать свою возлюбленную. О том, что он сделал, он узнал от своих соседок, которые судачили о дерзком похищении из цветочного ларька.

Сейчас на омича завели уголовное дело о грабеже. Мужчина уже полностью раскаялся и готов возместить ущерб.

Момент грабежа в цветочном ларьке в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU