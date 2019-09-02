2019-09-02T08:28:15+03:00
Общество

Мэрия пыталась выселить из квартиры омичку с ребенком

Прокуратура признала это незаконным
Анна МИКУЛА
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Омичку оставили жить в ее прежней квартире.Омичку оставили жить в ее прежней квартире.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В 1994 году омичке выделили жилье от предприятия, где она работала. Все это время она исправно платила по счетам за эту квартиру на улице 1-ой Береговой. В 2007 дом перешел на баланс города. Женщина попыталась заключить договор соцнайма, но ей отказали, сославшись на отсутствие документов, подтверждающих ее право на вселение в квартиру. А недавно чиновники мэрии решили, что женщина и ее несовершеннолетний ребенок проживают там незаконно и подали иск на выселение.

– Суд первой инстанции, оценивая представленные доказательства, указал, что законность ее вселения и проживания ранее никем не оспаривалась, в настоящее время она состоит на учете в качестве нуждающейся в жилье, поэтому фактически между ней и муниципалитетом сложились отношения социального найма, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Решением суда в удовлетворении требований о выселении отказано, при этом суд признал за местной жительницей право пользования жилым помещением и обязал департамент жилищной политики администрации г. Омска заключить с ней договор социального найма.

Горадминистрация попыталась оспорить это решение в Омском областном суде, но там его оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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