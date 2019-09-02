Омский пенсионер лишился всех накоплений после звонка незнакомца

СЕГОДНЯ 07:53 2019-09-02T07:53:56+03:00

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Жертвой телефонных мошенников на этот раз стал 73-летний пенсионер. Он ответил на телефонный звонок от неизвестного – ему сказали, что его сын попал в аварию, а даля того, чтобы избежать наказания, нужны деньги. Пенсионер в расстроенных чувствах доверился звонившему и сделал все, как сказал мошенник. Мужчина сообщил данные своей банковской карты, и деньги с его счета тут же пропали.

Как рассказали в полиции, пожилой мужчина пришел к ним с заявлением, когда узнал, что с его сыном все в порядке, а с карты пропали 40 тысяч рублей – все накопления пенсионера. Полицейские уже возбудили уголовное дело, однако мошенников пока найти не удалось. Омичей предупреждают о том, что не нужно поддаваться панике, задавать уточняющие вопросы, а лучше и вовсе самим попытаться связаться с родственником.

ИСТОЧНИК KP.RU