«Авангард» впервые в своей истории завоевал Кубок открытия

СЕГОДНЯ 05:32 2019-09-02T06:11:12+03:00

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1 сентября стартовал новый сезон КХЛ. «Авангарду» предстояло открыть его матчем с ЦСКА. Напомним, весной эти две команды встречались в финале Кубка Гагарина. Тогда преимущество оказалось на стороне столичной команды.

И в новой игре изначально армейцы также выглядели сильнее омской команды. Из-за травмы выбыл один из ведущих игроков «Авангарда» Денис Зернов.

Тем временем игроки ЦСКА начали с первых минут активно атаковать, и вскоре это принесло результат. Первую шайбу забросил Максим Шалунов. Омичи смогли отыграться только в конце первого периода. Забил Коди Франсон.

А невероятный гол Максима Чудинова, видео которого уже разошлось по пабликах болельщиков в соцсетях, вывел ястребов вперед. Нападающий «Авангарда» умудрился забить из своей зоны – шайба, пролетев через все поле, проскочила между щитков Ларса Юханссона. Этот момент стал переломным в матче.

Такой счет продержался до последних минут игры. В надежде хоть как-то исправить положение тренер ЦСКА заменил вратаря на шестого полевого игрока. Но чуда не произошло, Коди Франсон сделал дубль, забив по пустым воротам

Окончательный счет матча 3:1 в пользу «Авангарда». «Ястребы» впервые в своей истории завоевали Кубок открытия.

ИСТОЧНИК KP.RU