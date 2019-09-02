На трассе в Омской области произошло смертельное ДТП
Авария случилась накануне ночью на трассе Омск-Муромцево. 34-летний водитель на «ВАЗ» ехал по трассе из Муромцево в Омск. В районе 214 километра он выехал на встречную полосу, где сразу же столкнулся с машиной «Тойота», которая ехала в противоположном направлении. В Муромцевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек
- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21099» скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля «ВАЗ-21099» 29-летний мужчина и пассажир автомобиля «Тойота» 20-летняя девушкадоставлены в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции.
Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU