СЕГОДНЯ 05:29 2019-09-02T05:29:05+03:00

На трассе в Омской области произошло смертельное ДТП Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Авария случилась накануне ночью на трассе Омск-Муромцево. 34-летний водитель на «ВАЗ» ехал по трассе из Муромцево в Омск. В районе 214 километра он выехал на встречную полосу, где сразу же столкнулся с машиной «Тойота», которая ехала в противоположном направлении. В Муромцевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21099» скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля «ВАЗ-21099» 29-летний мужчина и пассажир автомобиля «Тойота» 20-летняя девушкадоставлены в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU