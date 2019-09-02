2019-09-02T05:29:05+03:00
Происшествия

На трассе в Омской области произошло смертельное ДТП

Все случилось в Муромцевском районе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
На трассе в Омской области произошло смертельное ДТПНа трассе в Омской области произошло смертельное ДТПФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Авария случилась накануне ночью на трассе Омск-Муромцево. 34-летний водитель на «ВАЗ» ехал по трассе из Муромцево в Омск. В районе 214 километра он выехал на встречную полосу, где сразу же столкнулся с машиной «Тойота», которая ехала в противоположном направлении. В Муромцевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21099» скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля «ВАЗ-21099» 29-летний мужчина и пассажир автомобиля «Тойота» 20-летняя девушкадоставлены в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24