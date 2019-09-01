В Омске стартовый матч «Авангарда» покажут на «Красной Звезде»
Сегодня, 1 сентября, начинается регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Первый матч-открытие сезона начнется в 18.30 по омскому времени и сыграют в нем московский ЦСКА и омский «Авангард». Команды заняли первое и второе место соответственно в прошлом сезоне. Всем омским болельщикам игру можно будет посмотреть на стадионе «Красная Звезда» на большом экране.
- Для комфортного просмотра матча оборудуется часть трибун, на которых смогут разместиться около 1200 человек. А в центре футбольного поля будет установлен широкий экран - 9 на 5 квадратных метров, - сообщили в департаменте спорта омской мэрии.
Болельщикам рекомендуют приходить в 17.30 – в это время начнется развлекательная программа с конкурсами – будут разыгрывать две путевки на матч «Авангарда» в Балашихе.
ИСТОЧНИК KP.RU