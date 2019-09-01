В Омске стартовый матч «Авангарда» покажут на «Красной Звезде»

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-01T11:55:02+03:00

Его можно будет посмотреть на большом экране

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Сегодня, 1 сентября, начинается регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Первый матч-открытие сезона начнется в 18.30 по омскому времени и сыграют в нем московский ЦСКА и омский «Авангард». Команды заняли первое и второе место соответственно в прошлом сезоне. Всем омским болельщикам игру можно будет посмотреть на стадионе «Красная Звезда» на большом экране.

- Для комфортного просмотра матча оборудуется часть трибун, на которых смогут разместиться около 1200 человек. А в центре футбольного поля будет установлен широкий экран - 9 на 5 квадратных метров, - сообщили в департаменте спорта омской мэрии.

Болельщикам рекомендуют приходить в 17.30 – в это время начнется развлекательная программа с конкурсами – будут разыгрывать две путевки на матч «Авангарда» в Балашихе.

ИСТОЧНИК KP.RU