2019-09-01T11:55:02+03:00
Общество

В Омске стартовый матч «Авангарда» покажут на «Красной Звезде»

Его можно будет посмотреть на большом экране
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба "Авангард"Фото: пресс-служба "Авангард"
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 сентября, начинается регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Первый матч-открытие сезона начнется в 18.30 по омскому времени и сыграют в нем московский ЦСКА и омский «Авангард». Команды заняли первое и второе место соответственно в прошлом сезоне. Всем омским болельщикам игру можно будет посмотреть на стадионе «Красная Звезда» на большом экране.

- Для комфортного просмотра матча оборудуется часть трибун, на которых смогут разместиться около 1200 человек. А в центре футбольного поля будет установлен широкий экран - 9 на 5 квадратных метров, - сообщили в департаменте спорта омской мэрии.

Болельщикам рекомендуют приходить в 17.30 – в это время начнется развлекательная программа с конкурсами – будут разыгрывать две путевки на матч «Авангарда» в Балашихе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24