2019-09-01T13:46:59+03:00
Происшествия

В Омске на берегу Иртыша нашли рюкзак с мертвой собакой

На берегу ее нашли прохожие [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Омске на одном из пляжей компания молодых людей нашла закрытый рюкзак, который плавал в воде. Молодые люди решили открыть свою находку и буквально ужаснулись от увиденного. В рюкзаке лежал труп собаки породы мопс.

- Гуляли, увидели рюкзак, решили вытащить, а там мертвая собака, - рассказал омич.

По всей видимости, владелец решил избавиться от надоевшего животного таким жестоким способом. Непонятно, почему нельзя было отнести собаку в приют или обратиться к знакомым, которые могли бы приютить животное. Вероятно, живодера уже не найти, однако в комментариях к выложенному видео с находкой омичи все же посоветовали обратиться в полицию.

Собака в закрытом портфеле, Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24