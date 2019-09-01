2019-09-01T09:52:52+03:00
Общество

В Омской области третий день ищут пропавшую школьницу

Она ушла из дома в поселке Горьковское
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области третий день ищут пропавшую школьницуВ Омской области третий день ищут пропавшую школьницуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Анастасия Петухова ушла из дома еще в пятницу, 30 августа. 16-летняя школьница пропала в поселке Горьковское в Омской области. Когда к вечеру пятницы она не вернулась домой, родители подростка забеспокоились, но не смогли связаться с дочерью. Тогда они обратились в полицию.

- Девушка была одета в синие джинсы, черную кофту и белые кроссовки. На вид ей около 15-17 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, волосы длинные темные, - рассказали в полиции.

Сейчас девушку ищет полиция и местные жители. Оперативники опрашивают друзей школьницы и проверяют ее социальные сети. Если вам что-то известно о местонахождении школьницы, или вы видели ее, нужно сообщить об этом в полицию по телефонам: 79-36-24 или 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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