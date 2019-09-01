СЕГОДНЯ 06:46 2019-09-01T06:46:59+03:00

В Омске на День Знаний будет всего +13 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В этом году линейки на День Знаний пройдут не 1 сентября, а 2 сентября - у школьников появился дополнительный выходной. Однако погода с приходом в наш регион календарной осени пришла и по-настоящему осенняя погода.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 сентября, в воскресенье, ожидается ночью от +3..+8 градусов, а днем от +9..+14 градусов. Также ожидаются дожди и ветер 6-11 метров в секунду.

2 сентября, в этот день во всех школах пройдут линейки, также ожидается прохладная погода. Ночью ожидается всего +2..+7 градусов, а днем +13..18 градусов. Также ожидаются дожди и ветер. По всей видимости, линейки у школьников пройдут в помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU