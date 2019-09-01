На трассе под Омском сбили мужчину на пешеходном переходе
Авария случилась накануне поздно вечером, около девяти часов. Все произошло на Русско-Полонскому тракте. 19-летний водитель на машине «ВАЗ-2105» ехал по трассе со стороны улицы Мельничная. В районе ООТ «Полынская» он не заметил пешехода, который хотел перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Парень сбил мужчину на всей скорости.
- В результате ДТП пешеход доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Причины аварии пока неизвестны, личность пешехода сейчас устанавливают полицейские, в больницу его доставили без сознания.
ИСТОЧНИК KP.RU