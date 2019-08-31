«Вы жестко встряните!»: Нападение пьяного водителя на инспектора сняли на видео в Омске

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-31T11:33:00+03:00

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Не задался вечер для 37-летнего водителя. Около полуночи его заметил наряд ГИБДД по улице 10 Лет Октября в районе виадука. Его «Ниссан-Санни» выписывал на дороге опасные маневры. Инспекторы остановили иномарку. Во время проверки документов стало ясно: водитель находится в состоянии опьянения. К тому же уже был лишен весной прав за нетрезвую езду. В итоге омича посадили в патрульный автомобиль и повезли в отделение.

29 августа около 23:40 часов в районе дома № 193\1 по ул. 10 лет Октября инспектора ДПС обратили внимание на автомобиль «Ниссан-Санни», водитель которого совершал на дороге опасные маневры. При проверке документов установлено, что за рулём находится 37-летний омич, который имеет явные признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Также установлено, что в марте 2019 года водитель был лишен права управления транспортными средства на 18 месяцев за идентичное нарушение.

По дороге в отделение задержанный постоянно угрожал гаишникам и грозил неприятностями.

- Вы по-жесткому у меня встряните. Можете даже не выходить на работу! - твердил он инспекторам.

- В ходе следования в отдел полиции нарушитель попытался напасть на инспектора, управлявшего патрульным автомобилем. А после остановки транспортного средства попытался скрыться с места происшествия, но был задержан, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Теперь буйному водителю грозит уголовное дело по статье ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Нападение пьяного омича на инспектора ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU