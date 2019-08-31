Омичи жалуются на кровавую воду в квартирах

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-31T10:56:21+03:00

Вот такую воду увидели в своей ванной омичи. Фото: ВКонтакте

Об этом рассказали в соцсетях [фото]

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Сильно удивились жители одного из домов в Амурском поселке, когда решили помыться. Из крана потекла непонятная жидкость. Некоторых такая вода даже напугала.

- Кровавая вода идет из крана на улице Завертяева, - рассказал омич и выложил фото.

На ту же проблему пожаловались и жители улицы 10-я Чередовая,9.

- Стало невозможно мыться. Детей невозможно мыть в такой воде, примите пожалуйста меры!!! - написали жители в соцсетях.

Другие горожане предположили, что все дело в подготовке к отопительному сезону. И нужно просто перетерпеть.

ИСТОЧНИК KP.RU