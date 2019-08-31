В Омске Росгвардия воришку, вскрывшего ночью кафе, поймала под столом
Неудачей закончилась попытка кражи из кафе на улице Лукашевича для 27-летнего омича. В 2.30 ночи сработала сигнализация в заведении. На место выехал наряд Росгвардии. Они заметили разбитое окно и стали осматривать кафе. Сотрудники Росгвардии предположили, что воришка может находится внутри. В итоге так и оказалось: когда силовики заглянули под стол, то увидели там преступника с украденным из заведения телефоном.
- Предварительно установлено, что злоумышленник разбил стеклопакет арматурой и проник внутрь заведения; позже арматура была обнаружена прибывшей следственно-оперативной группой, – сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU