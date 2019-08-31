2019-08-31T06:43:52+03:00
Происшествия

В Омске Росгвардия воришку, вскрывшего ночью кафе, поймала под столом

Мужчина прятался от силовиков
Станислав МУХИН
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Неудачей закончилась попытка кражи из кафе на улице Лукашевича для 27-летнего омича. В 2.30 ночи сработала сигнализация в заведении. На место выехал наряд Росгвардии. Они заметили разбитое окно и стали осматривать кафе. Сотрудники Росгвардии предположили, что воришка может находится внутри. В итоге так и оказалось: когда силовики заглянули под стол, то увидели там преступника с украденным из заведения телефоном.

- Предварительно установлено, что злоумышленник разбил стеклопакет арматурой и проник внутрь заведения; позже арматура была обнаружена прибывшей следственно-оперативной группой, – сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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