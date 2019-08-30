2019-08-30T14:34:51+03:00
Происшествия

Пенсионер устроил серьезную аварию на трассе под Омском

Мужчина выехал на встречку [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Страшная авария случилась сегодня днем, около двух часов на трассе Омск-Черлак в Омском районе. 60-летний мужчина на машине «Киа Рио» ехал из Омска в Черлак. В районе 52 километра он решил развернуться, но почему-то не посмотрел на дорогу и не убедился в безопасности маневра. Пенсионер врезался в «Мерседес», за рулем которого был 26-летний мужчина.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, в аварии пострадали оба водителя и пассажир легковушки «Киа Рио». Их медики увезли в больницу. Сейчас полицейские разбираются в причинах аварии и устанавливают все обстоятельства.

Авария на трассе Черлак-Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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