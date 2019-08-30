В Омске дерево рухнуло на частный дом

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-30T13:52:28+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП из-за сильного ветра произошло на улице 5-я Кировская на Левобережье в Старом Кировске. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что во время сильного ветра сегодня днем большое дерево упало на частный дом. Упавший ствол дерева повредил крышу дома. Также ветки задели линии электропередач – дом остался без света.

Также омичи сообщили, что к дому кто-то вызвал скорую помощь – возможно, не обошлось без пострадавших. По всей видимости, владельцам дома предстоит серьезный ремонт. Напомним, синоптики предупреждали омичей об ухудшении погоды и усилении ветра до 20 метров в секунду. Также ожидается, что на выходных пойдет дождь и существенно похолодает до +8 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU