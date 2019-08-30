2019-08-30T13:52:28+03:00
Происшествия

В Омске дерево рухнуло на частный дом

Оно проломило крышу и повредило электропровода [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске дерево рухнуло на частный домВ Омске дерево рухнуло на частный домФото: vk.com
Изменить размер текста:

ЧП из-за сильного ветра произошло на улице 5-я Кировская на Левобережье в Старом Кировске. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что во время сильного ветра сегодня днем большое дерево упало на частный дом. Упавший ствол дерева повредил крышу дома. Также ветки задели линии электропередач – дом остался без света.

Также омичи сообщили, что к дому кто-то вызвал скорую помощь – возможно, не обошлось без пострадавших. По всей видимости, владельцам дома предстоит серьезный ремонт. Напомним, синоптики предупреждали омичей об ухудшении погоды и усилении ветра до 20 метров в секунду. Также ожидается, что на выходных пойдет дождь и существенно похолодает до +8 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24