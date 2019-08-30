Омичу, организовавшему нарколабораторию на складе, грозит пожизненный срок

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-30T13:24:02+03:00

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Омич арендовал склад под производство декоративной плитки на улице 3-я Автомобильная. На самом деле он организовал там производство наркотика мефедрона. 46-летний омич смешивал химикаты, раскладывал по мелким пакетам и продавал, делая закладки в разных частях города.

Склад он маскировал под производство плиткиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как рассказали в полиции, омича задержал спецназ «Гром» н6а выходе из склада. В самом помещении оперативники нашли 850 граммов наркотика и химическую лабораторию. Сейчас стражи порядка устанавливают личность подельника омича, а также выясняют, где он приобретал ингредиенты для изготовления наркотиков. На мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере», по которому ему грозить пожизненный срок в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU