2019-08-30T12:35:31+03:00
Общество

В Омске уборщицу поймали на кражах из сумок офисных работников

На нее возбудили уголовные дела [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске уборщицу поймали на кражах из сумок офисных работниковВ Омске уборщицу поймали на кражах из сумок офисных работниковФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В одном из офисов в Омске работники стали замечать, что из сумок у них пропадают деньги. У кого-то исчезали 100 рублей, кто-то лишался 500. Однако долгое время никто не придавал этому значения. Это происходило до того момента, пока у одного из сотрудников не пропало сразу 20 тысяч. После этого руководитель установил в офисе камеры видеонаблюдения.

На записях с камер отчетливо видно, что кражами из сумок работников занимается 56-летняя уборщица, которая работает в этой же компании. Во время уборки или в обеденное время она роется в сумках сотрудников и вытаскивает оттуда деньги. Пока на омичку завели два уголовных дела, возможно, в ходе следствия станет известно о новых эпизодах.

Моменты краж из сумок уборщицей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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