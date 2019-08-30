Омичка напала с ножом на свою дочь
Девушку с ранением увезли в больницу
Омичка напала с ножом на свою дочьФото: Иван ВИСЛОВ
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Омичка накинулась на свою дочь посереди ночи. Как рассказали в полиции, все произошло в одном из домов по улице Моторная в Ленинском округе. 46-летняя мать накинулась с ножом на свою 28-летнюю дочь. Женщина ранила дочь в живот, а затем испугалась и вызвала скорую. Приехавшие медработники вызвали полицию. Стражи порядка изъяли орудие преступление, а нападвшую увезли в отделение полиции.
Оказалось, что женщина уже имела судимость – ранее она занималась организацией проституции и содержала бордель. Сейчас на нее вновь завели уголовное дело. Зачем она напала на свою дочь, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU