2019-08-30T11:12:24+03:00
Происшествия

Омичка напала с ножом на свою дочь

Девушку с ранением увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка напала с ножом на свою дочьОмичка напала с ножом на свою дочьФото: Иван ВИСЛОВ
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Омичка накинулась на свою дочь посереди ночи. Как рассказали в полиции, все произошло в одном из домов по улице Моторная в Ленинском округе. 46-летняя мать накинулась с ножом на свою 28-летнюю дочь. Женщина ранила дочь в живот, а затем испугалась и вызвала скорую. Приехавшие медработники вызвали полицию. Стражи порядка изъяли орудие преступление, а нападвшую увезли в отделение полиции.

Оказалось, что женщина уже имела судимость – ранее она занималась организацией проституции и содержала бордель. Сейчас на нее вновь завели уголовное дело. Зачем она напала на свою дочь, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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