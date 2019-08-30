2019-08-30T10:23:29+03:00
Общество

В омских Нефтяниках продлили перекрытие нескольких дорог до октября

Там не успели отремонтировать теплотрассу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омских Нефтяниках продлили перекрытие нескольких дорог до октябряВ омских Нефтяниках продлили перекрытие нескольких дорог до октябряФото: пресс-служба администрации города Омска
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В городке Нефтяников продлили ограничение движения по нескольким улицам до 20.00 1 октября. Ограничение будет действовать по ул. Мамина-Сибиряка — на участке от ул. 22 Апреля до ул. Энтузиастов, и по ул. Нефтезаводской — на участке дороги от пр. Мира до ул. Малунцева.

- Ограничения по улице Нефтезаводской вводятся шириной в одну полосу движения в направлении движения транспорта от проспекта Мира в сторону улицы Малунцева с переносом остановки общественного транспорта «Малунцева», - рассказали в городской админитрации.

Там не успели отремонтировать теплотрассу Фото: пресс-служба администрации города Омска

Там не успели отремонтировать теплотрассуФото: пресс-служба администрации города Омска

Изначально планировалось, что ограничения будут действовать этих участках до сентября. Однако рабочие не успели завершить ремонт теплотрассы, поэтому ограничения продлили. На подъезде к участкам стоят информационные знаки и щиты с маршрутом объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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