Омичке, жестоко убившей соседку, дали 9 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-30T09:34:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Все произошло в Большереченском районе Омской области. 52-летняя омичка много выпила, а когда алкоголь закончился, она попросила денег на выпивку у своей пожилой матери. Пенсионерка отказала дочери, поэтому омичка взяла в руки нож и накинулась на мать. Женщина ударила мать в грудь и пошла к соседке. По всей видимости, соседка не дала женщине денег, поэтому омичка также на нее с ножом. Выпившая омичка убила соседку также ударом в грудь.

- Большереченский районный суд Омской области назначил виновной наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также с нее в пользу родственников убитой потерпевшей взыскана компенсация материального и морального вреда на общую сумму 425 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU