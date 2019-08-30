На омичку, подделавшую документы для приема ребенка в школу, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-30T09:05:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Ребенок омички в этом году пойдет в первый класс, поэтому выбрав определенную школу, женщина попыталась туда записать ребенка. Однако у ребенка не было прописки в этом районе, поэтому женщина пошла на ухищрения.

- В ходе следствия установлено, что фигурантка уголовного дела при подаче заявления о приеме ее ребенка в 1 класс БОУ г. Омска «СОШ № 7» предоставила фиктивное свидетельство о регистрации по месту пребывания несовершеннолетнего, относящемуся к территории, за которой закреплено данное образовательное учреждение, - рассказали в прокуратуре.

Когда об обмане узнали, на омичку завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Его вскоре будут рассматривать в суде. Свою вину женщина уже признала.

ИСТОЧНИК KP.RU