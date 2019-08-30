2019-08-30T08:19:32+03:00
Общество

В Омской области дешевле всего собрать первоклассников в школу

Родителям мальчика нужно отдать почти 14 тысяч, девочки – 17
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области дешевле всего собрать первоклассников в школуВ Омской области дешевле всего собрать первоклассников в школуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В преддверии 1 сентября, когда тысячи первоклассников пойдут в школу, Росстат подсчитал, сколько родителям новоиспеченных школьников придется потратить на сборы в 1 класс. Росстат составил список регионов, где собрать школьников в 1 класс дороже и дешевле всего.

Омская область оказалась в списке регионов, где родителям придется потратиться меньше всего. Так в Омской области на сборы в школу мальчика придется выложить 13 928 рублей – и это третье место в списке регионов. Дешевле всего получится у родителей в республике Ингушетия (13 458 рублей) и Орловской области (13872 рубля). Самые дорогие цены на товары для школьников на Чукотке (24 875 рублей) и Камчатке (24 387 рублей).

В рейтинге самых низких цен на товары к школе для девочек Омская область также находится в лидерах. Родителям школьниц, идущих в 1 класс, придется отдать 17 519 рублей и это второе место в списке регионов, первое заняла Республика Алтай – 15 967 рублей. Дороже всего обойдутся товары для девочек в Камчатском (31 737 рублей) и Хабаровском крае (30 508 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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