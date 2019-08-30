Министр образования Дернова прокомментировала обвинения омской журналистки в экстремизме

СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-30T07:53:40+03:00

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Напомним, омскую журналистку Наталью Граф обвиняют в экстремизме из-за ее поста в соцсетях. У сына Натальи еще зимой произошел конфликт с учителями школы № 62, после которого педагоги устроили ребенку настоящую травлю, к которой подключилась и директор школы. Мальчика в итоге перевели в другую школу, однако обиженные педагоги продолжают раздувать конфликт и иущт любые способы, чтобы насолить Наталье. Недавно кто-то пожаловался на Наталью в прокуратуру в обвинениях в экстремизме, сама Наталья думает, что это сделаи педагоги.

О сложившейся ситуации высказалась и заместитель председателя правительства, министр образования Татьяна Дернова. Она считает, что педагоги ведут себя неправильно, а мать в этом случае попросту защищает своего ребенка.

Я недовольна тем, что происходит, что все это продолжается. Не очень много у меня рычагов, кроме разъяснений, встреч с коллегами, - сказала «Городу55» Дернова - Я им доношу, что так неправильно себя вести. И если даже родители в вашем классе что-то инициируют, вы как педагоги, руководители класса тоже должны с ними говорить. Мне непонятно то, что эта история имеет продолжение. Я не знаю, что это. Это неудовлетворенные амбиции взрослых людей? Скажу одним словом — я возмущена. Мне стыдно, что эта история продолжается. И что люди не слышат разум. Они его почему-то в какой-то момент теряют.

ИСТОЧНИК KP.RU