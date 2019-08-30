В Омске на несколько часов потух вечный огонь

СЕГОДНЯ 07:21 2019-08-30T07:21:06+03:00

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Омичи поделились фотографиями потухшего вечного огня в социальных сетях. Как сообщили очевидцы, вечный огонь потух в Мемориальном сквере памяти борцов революции в центре города. Большинство омичей в комментариях к фотографии выразили недовольство этому факту. Однако многие предположили, что огонь там отключили временно, так как на нем меняли горелки.

Неполадки уже устранилиФото: пресс-служба администрации города Омска

В мэрии уже сообщили, что отключение вечного огня произошло всего лишь на несколько часов, не объяснили, с чем это было связано. Сейчас все неполадки устранены, и Вечный огонь снова горит.

ИСТОЧНИК KP.RU