В Омске на несколько часов потух вечный огонь
Фотографии появились в соцсетях
В Омске на несколько часов потух вечный огоньФото: vk.com
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Омичи поделились фотографиями потухшего вечного огня в социальных сетях. Как сообщили очевидцы, вечный огонь потух в Мемориальном сквере памяти борцов революции в центре города. Большинство омичей в комментариях к фотографии выразили недовольство этому факту. Однако многие предположили, что огонь там отключили временно, так как на нем меняли горелки.
Неполадки уже устранилиФото: пресс-служба администрации города Омска
В мэрии уже сообщили, что отключение вечного огня произошло всего лишь на несколько часов, не объяснили, с чем это было связано. Сейчас все неполадки устранены, и Вечный огонь снова горит.
ИСТОЧНИК KP.RU