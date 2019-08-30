2019-08-30T07:02:54+03:00
Происшествия

В Омске из-за ураганного ветра упали строительные леса

Также припаркованные машины повреждены упавшими деревьями [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из-за ураганного ветра упали строительные лесаВ Омске из-за ураганного ветра упали строительные лесаФото: vk.com
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Синоптики накануне предупреждали омичей об усилении ветра и ухудшении погоды. Вчера вечером в Омске подул сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Непогода разбушевалась и ночью, поэтому жители многих дворов удивились, когда вышли утром из дома. Сильным ветром снесло некоторые деревья, которые попадали на припаркованные машины.

Деревья упали на припаркованные машины Фото: vk.com

Деревья упали на припаркованные машиныФото: vk.com

Также в социальных сетях омичи рассказали, что на улице Богдана Хмельницкого возле одного из домов упали строительные леса. К счастью, все произошло ночью, и рабочих на лесах не было. Упавшие леса чудом ничего не повредили вокруг – они упали на газон у дома.

Некоторых автовладельцев утром ждал сюрприз Фото: vk.com

Некоторых автовладельцев утром ждал сюрпризФото: vk.com

В последующие дни синоптики также обещают дожди и сильный ветер, поэтому омичей просят соблюдать осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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