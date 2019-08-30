Омичка без прав сбила девочку, перебегавшую дорогу

СЕГОДНЯ 05:26 2019-08-30T05:26:46+03:00

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Авария случилась накануне вечером в Ленинском округе. 40-летняя омичка ехала на машине марки «Дайхатсу» по улице Сибирский проспект со стороны улицы Гашека в направлении улицы Машиностроительная. В районе дома №12 подросток решила перебежать дорогу не по переходу и попала под колеса омички.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 14-летнюю девочку увезли в больницу. От столкновения она получила серьезные травмы. Известно, что у омички не было водительских прав, почему она села за руль - неизвестно. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU