2019-08-30T05:11:41+03:00
Общество

Полежаев: «Все исторические памятники в Омске созданы моей волей»

Экс-губернатор рассказал, почему в городе необходим еще один храм
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Изменить размер текста:

Полежаев не у власти уже 7 лет, после него Омской областью управляет уже второй по счету губернатор. Тем не менее Леонид Константинович до сих пор остается знаковой фигурой для региона. Об этом свидетельствует хотя бы то, как бурно омичи обсуждают его предложения.

Например, накануне решать судьбу проекта по воссозданию Ильинского собора пришли 150 человек. Мало кто из действующих омских политиков способен собрать такой кворум.

В том числе омичи помнят Полежаева за яркие и порой очень спорные заявления. Не разочаровал он публику и в этот раз:

– Я имею право на большее время, – заявил он ведущей встречи, попытавшейся его перебить, – потому что я являюсь и автором и человеком, принимавшим решения и воссоздававшим все исторические памятники в Омске. Они моей волей и моим решением созданы все!

Примечательно, что одним из оценивавших выступление Полежаева, был давний противник и бывший мэр Омска Евгений Белов – теперь он является членом региональной Общественной палаты.

– Вернусь к собору, – продолжил экс-губернатор. – Мы ведем проектирование собора с учетом всех необходимых требований российского законодательства. В смету закладываются все расходы, связанные с археологическими изысканиями, историческими исследованиями. Все то, что положено для экспертизы, которая будет проводиться после завершения этого проекта. Тревоги по поводу того, что тут будут использованы какие-то деньги бюджетные – об этом речи не идет.

Далее Леонид Константинович говорил о необходимости сохранить историческую память народа. И заявил: если храм сейчас не восстановят, это сделают следующие поколения.

Несмотря на то, что по ходу выступления, Полежаева то и дело перебивали возмущенными репликами из зала, ушел он под аплодисменты.

А горожане все-таки решили на встрече, что еще один храм в центре Омску не нужен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все в наших руках
Омичей приглашают в кинотеатр «Дом.ru MOVIX» под открытым небом
На омичку, подделавшую документы для приема ребенка в школу, завели уголовное дело
В Омской области дешевле всего собрать первоклассников в школу
Министр образования Дернова прокомментировала обвинения омской журналистки в экстремизме
В Омске на несколько часов потух вечный огонь
В Омске из-за ураганного ветра упали строительные леса
Омичка без прав сбила девочку, перебегавшую дорогу
Экс-полицейскому, по вине которого в аварии погибли 3 омича, дали 5 лет тюрьмы
В Омской области ищут пропавшую 35-летнюю женщину
Азиат, пойманный на взятке, представился этнографом, чтобы остаться в Омске
В Омске участки улицы Богдана Хмельницкого перекроют на месяц
Омич Григорий Герасимов – победитель Олимпиады «Созвездие Россетей» – на энергетической проектной смене в «Орленке»
Кладовщик из Омска украл у работодателя сигарет на 300 тысяч
«Ростелеком» показал работу «Умного дома» в городах Омской области
Омичам посоветовали не открывать окна при северном и северо-западном ветре
Когда знание о ВИЧ-инфекции сила
Министр экологии Лобов назвал экологическим терроризмом ситуацию с выбросами в Омске
Под Омском произошла жуткая авария с Камазом – водителя вызволяли спасатели
Полиция ищет 14-летнюю омичку, уехавшую автостопом в Петербург
Омич украл у друга 13 тысяч юаней, потратив их на развлечения и алкоголь