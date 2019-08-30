Полежаев: «Все исторические памятники в Омске созданы моей волей»

СЕГОДНЯ 05:01 2019-08-30T05:11:41+03:00

Экс-губернатор рассказал, почему в городе необходим еще один храм

Изменить размер текста: A A

Полежаев не у власти уже 7 лет, после него Омской областью управляет уже второй по счету губернатор. Тем не менее Леонид Константинович до сих пор остается знаковой фигурой для региона. Об этом свидетельствует хотя бы то, как бурно омичи обсуждают его предложения.

Например, накануне решать судьбу проекта по воссозданию Ильинского собора пришли 150 человек. Мало кто из действующих омских политиков способен собрать такой кворум.

В том числе омичи помнят Полежаева за яркие и порой очень спорные заявления. Не разочаровал он публику и в этот раз:

– Я имею право на большее время, – заявил он ведущей встречи, попытавшейся его перебить, – потому что я являюсь и автором и человеком, принимавшим решения и воссоздававшим все исторические памятники в Омске. Они моей волей и моим решением созданы все!

Примечательно, что одним из оценивавших выступление Полежаева, был давний противник и бывший мэр Омска Евгений Белов – теперь он является членом региональной Общественной палаты.

– Вернусь к собору, – продолжил экс-губернатор. – Мы ведем проектирование собора с учетом всех необходимых требований российского законодательства. В смету закладываются все расходы, связанные с археологическими изысканиями, историческими исследованиями. Все то, что положено для экспертизы, которая будет проводиться после завершения этого проекта. Тревоги по поводу того, что тут будут использованы какие-то деньги бюджетные – об этом речи не идет.

Далее Леонид Константинович говорил о необходимости сохранить историческую память народа. И заявил: если храм сейчас не восстановят, это сделают следующие поколения.

Несмотря на то, что по ходу выступления, Полежаева то и дело перебивали возмущенными репликами из зала, ушел он под аплодисменты.

А горожане все-таки решили на встрече, что еще один храм в центре Омску не нужен.

ИСТОЧНИК KP.RU