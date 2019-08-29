2019-08-29T14:42:58+03:00
Общество

Экс-полицейскому, по вине которого в аварии погибли 3 омича, дали 5 лет тюрьмы

Он сел пьяным за руль
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: СУ СК РФ по Омской областиФото: СУ СК РФ по Омской области
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В Омске осудили 23-летнего сержанта полиции Константина Койдана. В полиции он работал помощником оперативного дежурного ОМВД России по Калачинскому району. В тот злополучный октябрьский вечер, в который в Калачинске произошла авария, Койдан сел пьяным за руль своей «Лады». По Калачинску он ехал со скоростью больше 92 километров в час, а при обгоне машины «ВАЗ» врезался в нее. Тогда погибли 30-летний водитель «ВАЗа» и его два пассажира – мужчины 23 и 36 лет.

- В ходе следствия обвиняемый вину не признал и пытался избежать уголовной ответственности путем представления следствию недостоверных доказательств. Приговором суда Койдану назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на 2 года, - рассказали в следственном комитете.

После случившего полицейского из органов сразу же уволили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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