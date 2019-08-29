В Омской области ищут пропавшую 35-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-29T14:24:03+03:00

Она ушла из дома в Большеречье

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Юлия Галега ушла из дома в поселке Большеречье три дня назад, 26 августа, около 16.00. Она вышла без документов и телефона на улице Промышленная и бесследно пропала.

- Приметы Юлии: на вид 35 лет, телосложение худощавое, волосы темные прямые длинные, глаза серо-зеленые. В момент ухода была одета в тунику темно-бежевого цвета, синие джинсы, обута в кроссовки зеленого цвета, - сообщили в полиции.

Всех, кто что-то знает о местонахождении омички, просят обратиться по телефонам 79-33-88 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU