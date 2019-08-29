В Омске участки улицы Богдана Хмельницкого перекроют на месяц

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-29T12:21:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Трамвайные пути на улице Богдана Хмельницкого будут менять в течение всего сентябрь. Из-за этого на улице на ночь будут оставлять всего одну полосу для движения транспорта. На сайте мэрии сообщается, что работы будут проходить с 9 сентября по 1 октября. Все работы будут проводить в вечернее время и ночью – с 20 часов вечера по 6 часов утра.

Движение будет перекрываться по одной полосе четной стороны улицы Богдана Хмельницкого на участке от улицы Ипподромной до дома № 202 на улице Богдана Хмельницкого. Там установят временные дорожные знаки и информационные щиты.

ИСТОЧНИК KP.RU