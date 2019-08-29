СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-29T10:28:10+03:00

Кладовщик из Омска украл у работодателя сигарет на 300 тысяч Фото: Евгения ГУСЕВА

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В торговой организации, продававшей сигареты, обнаружили на складе пропажу сигарет. Не хватало там около 150 блоков на сумму большее 300 тысяч рублей. Поисками похитителя стали заниматься полицейские – под подозрение попали все работники склада.

Оказалось, что к преступлению причастен кладовщик – он выносил сигареты со склада на протяжении 6 месяцев. Он прятал блоки под несколькими слоями одежды, проходил пост контроля, а затем продавал сигареты на Октябрьском рынке.

Как рассказали в полиции, мужчина работал на этом складе 6 лет, а к уголовной ответственности он раньше не привлекался. Сейчас мужчину уволили и завели на него уголовное дело. Ему может грозить 2 года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU