Министр экологии Лобов назвал экологическим терроризмом ситуацию с выбросами в Омске

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-29T09:59:09+03:00

Только за прошлый месяц в центр экомониторинга поступило более тысячи звонков из разных частей города с жалобами на вонь

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Омичи продолжают массово жаловаться на странные химические запахи в разных частях города. К уже знакомому этилмеркаптану то и дело примешивается букет из ароматов дыма и протухших яиц. На пресс-конференции региональный министр экологии Илья Лобов подтвердил, что последнее – это, скорее всего, сероводород. Причем это вещество ранее никогда не находили в омской атмосфере. Сейчас проверяющие гадают, какое из промышленный предприятий может портить воздух.

В целом происходящее с выбросами в городе, где живут более миллиона человек, министр назвал экологическим терриризмом.

– У нас зафиксированы критические значения обращений. Если за весь прошлый период, за 2018 год за 7 месяцев, мы получили 1980 обращений, то только за июль этого года мы 1348. Это свидетельствует о том, что, действительно, в городе экологическая ситуация напряженная, и люди чувствуют этот дискомфорт и обращаются к нам, – отметил Лобов.

Кроме того, министр отметил, что сейчас существуют фильтры, которые могут которые могут улавливать до 99,5% всех выбросов. Например, на асфальтовом заводе даже есть такое оборудование, но его попросту не используют, потому что это невыгодно. Министр поставил своей задачей разобраться с такими нарушителями и удивился, почему их промышленники вредят экологии в том же городе, где живут и дышат они сами и их дети.

ИСТОЧНИК KP.RU