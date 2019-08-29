2019-08-29T09:44:49+03:00
Происшествия

Под Омском произошла жуткая авария с Камазом – водителя вызволяли спасатели

Большегруз превратился в груду металлолома [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Под Омском произошла жуткая авария с Камазом – водителя вызволяли спасателиПод Омском произошла жуткая авария с Камазом – водителя вызволяли спасателиФото: vk.com
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Страшная авария случилась на Красноярском тракте накануне вечером. Там столкнулись Камаз, который перевозил асфальт, и легковушка «Ниссан». Как рассказали очевидцы, легковушка поворачивала налево и не уступила дорогу большегрузу. Камаз врезался в легковушку, которая вылетела на перекресток, а водитель большегруза потерял управление и выехал на обочину.

Большегруз превратился в груду металлолома Фото: vk.com

Большегруз превратился в груду металлоломаФото: vk.com

- На обочине он пролетел метров 80 с выбитым мостом, завалил дерево и перевернулся. Наверное, ехал 50 километров в час, - рассказал очевидец.

Большегруз превратился в груду металлолома Фото: vk.com

Большегруз превратился в груду металлоломаФото: vk.com

Камаз получил серьезные повреждения, он практически превратился в груду металлолома. Водителя большегруза пришлось вызволять спасателям, его с травмами увезли в больницу. Водитель легковушки не пострадал.

Камаз перевозил асфальт Фото: vk.com

Камаз перевозил асфальтФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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