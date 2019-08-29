2019-08-29T07:37:23+03:00
Общество

Омич украл у друга 13 тысяч юаней, потратив их на развлечения и алкоголь

Теперь его будут судить
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Аньков ВиталийФото: Аньков Виталий
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Вернувшись из Китая, омич решил отметить это со своим знакомым – вместе они выпивали, а после друг незаметно украл из рюкзака омича 13,5 тысяч юаней, а это примерно 127 тысяч рублей. Деньги омич накопил во время проживания в Китае.

После этого друг с деньгами омича отправился в банк, где показал чужой найденный паспорт и обменял 5 тысяч юаней на 45 тысяч рублей. Отметим, что свой паспорт он не показал, потому что уже находился в розыске за другое преступление.

- В дальнейшем полученные денежные средства фигурант дела потратил на приобретение дорогих алкогольных напитков, продуктов питания и на посещение развлекательных центров. Оставшиеся денежные средства в сумме 8,5 тыс. юаней обвиняемый потерял, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

На друга омича, 22-летнего жителя городка Нефтяников, завели уголовное дело. Вину он уже полностью признал, однако деньги не вернул. Сейчас его дело будут рассматривать в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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