Пьяный таксист в Омске устроил аварию с шестью машинами

СЕГОДНЯ 06:56 2019-08-29T06:56:27+03:00

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Серьезная авария случилась сегодня утром на пересечении улиц 10 лет Октября и 20-я Линия буквально на глазах у госавтоинспеторов. В ГИБДД позвонил внимательный водитель, который заметил, что таксист выпивал спиртное, а затем сел за руль.

- Информация о нетрезвом водителе автомобиля «Хонда», пытавшемся двигаться по улице Енисейской, поступила от очевидца, который видел, как данный водитель у дома № 12 на улице Лукашевича употребляет спиртные напитки, после чего начинает движение. Информацию он передал в дежурную часть, экипажи начали движение по приметам, - рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД России по Омской области Наталья Бобылева.

Как только экипажи ДПС догнали нарушителя и потребовали его остановиться, водитель ускорился, однако не заметил красный сигнал светофора и стоящие на перекрестке машины и врезался в них. Таксист на большой скорости влетел в стоящие машины, которые получили серьезные повреждения. В аварии с шестью машинами никто кроме таксиста никто не пострадал. Водителя такси увезли на скорой в больницу, а на улице 10 лет Октября образовался затор.

Live: Госавтоинспекция Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU