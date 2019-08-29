2019-08-29T05:03:00+03:00
Происшествия

В центре омичка на иномарке сбила ребенка

Мальчика увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В центре омичка на иномарке сбила ребенкаВ центре омичка на иномарке сбила ребенкаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась накануне вечером, около восьми часов. Возвращаясь с работы, 22-летняя девушка ехала на своей машине «Киа» по междворовому проезду у дома №70 по улице 10 лет Октября. Внезапно из-за припаркованной машины ей прямо под колеса выбежал 11-летний мальчик. Ребенок не заметил машину, а девушка не успела затормозить и сбила мальчика - он получил серьезные травмы.

- В результате ДТП пешеход, мальчик 2008 г.р. доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - рассказали в Госавтоинспекции.

Сообщается, что девушка за рулем авто была трезвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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