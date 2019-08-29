Губернатор считает, что минэкологии «в одиночку бьется как рыба об лед » в поисках источника выбросов в Омске

СЕГОДНЯ 04:58 2019-08-29T04:58:13+03:00

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Министр экологии региона Илья Лобов обсудил ситуацию с выбросами в Омске с Александром Бурковым. Глава экологии считает, что ведомство в одиночку борется с загрязнителями воздуха и намекает на бездействие федеральных надзорных органов.

– Нужен регламент взаимодействия, чтобы те федеральные надзорные структуры, которые есть на территории нашего региона, принимали участие в работе, в том числе, вместе с вами, – цитирует Буркова пресс-служба областного правительства. – А не так, что министерство в одиночку бьётся, как рыба об лед, а другие – в стороне. Все, кто сегодня выполняет государственные полномочия на территории региона, должны совместно отвечать за происходящее. Если есть вопросы с экологией, значит, вопрос ко всем, не только к областному министерству.

Количество жалоб от омичей при этом огромное. Только за июль на выбросы в городе пожаловались более 1300 человек. Сам же министр считает, что воздух загрязняет не одно предприятие.

И сегодняшняя ситуация – это не результат одного какого-то предприятия-фантома, которое нужно найти. Это совокупный вклад в загрязнение атмосферы все-таки всех предприятий, - сказалл Лобов. - Даже если предприятие не превышает установленные нормы, в любом случае, свой вклад оно вносит.

ИСТОЧНИК KP.RU