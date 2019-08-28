2019-08-28T14:25:41+03:00
Общество

В Омске благоустроили сквер молодоженов – там установили скульптуру влюбленных

Также там высадили ели и поставили лавочки [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В сквере установили скульптуру влюбленныхВ сквере установили скульптуру влюбленныхФото: Станислав МУХИН
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В Советском округе благоустроили заброшенный сквер, который расположен на пересечении улиц 22 Апреля и 50 лет Октября, недалеко от советского ЗАГСа. «Комсомолке» стало известно, что в центре сквера уже установили скульптуру влюбленных, целующихся под зонтом. Предполагается, что скульптура станет центром притяжения гуляющих омичей.

Официальное открытие сквера еще не состоялось, однако рабочие уже высадили там цветы и газон. Однако непонятно, почему это сделали только к осени, а не в начале лета. В сквере также высадили хвойные деревья, а дорожки уложили плиткой, вдоль них появились новые скамейки.

Сквер Молодоженов был выбран для благоустройства по итогам голосования горожан в прошлом году. В этом году на работы выделили 9 миллионов рублей. Однако работы там еще не закончены – в будущем там планируют сделать большую парковку, велодорожку и детскую площадку. Всего проект оценивается в 45 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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