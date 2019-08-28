Фадина – о ремонте омских фасадов на гостевом маршруте: «Готовность некоторых объектов – ноль»

СЕГОДНЯ 14:22 2019-08-28T14:24:01+03:00

Также мэр обвинила подрядчиков в саботаже и пригрозила тем, кто будет жаловаться, отобрать контракты

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Оксана Фадина сегодня провела традиционный объезд одного из районов города. На этот раз мэр проинспектировала обстановку в Центральном округе. В том числе она акцентировала внимание на масштабном ремонте фасадов домов по гостевому маршруту.

Глава города признала, что на некоторых объектах работы даже не начинались и их готовность равна нулю. Оксана Николаевна пообещала ужесточить контроль за нерадивыми подрядчиками.

– У нас организован многоступенчатый надзор за ходом работ. Его осуществляют управляющие компании и общественность, сертифицированные организации в сфере строительного контроля, а также представители органов городской и региональной исполнительной власти. За выполнением плана по капитальному ремонту многоквартирных домов пристально следят и контрольно-надзорные органы. И мы не допустим, чтобы чья-то недостаточная профессиональная компетенция привела к диссонансу в процессе реализации этого проекта, – отметила мэр Омска. – У нас нет задачи вступать в дискуссию с нерадивыми подрядчиками, но о тех, кто дестабилизирует работу других организаций будем говорить открыто. Возможно, придется даже делать балансировку и передавать их объекты тем, кому можно доверять и кто держит слово, закрепленное договором.

В качестве примера для остальных она указала на екатеринбургскую фирму «СК ИНЭК – Техполимер», которая занимается ремонтом фасадов на 16 домах, в том числе на Иртышской набережной. Почти на всех работы близятся к завершению.

К сожалению, это почти исключительный случай. На всех остальных домах пока все обстоит не так оптимистично.

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Многие омичи в начале лета с воодушевлением обсуждали новость о выделении 1 миллиарда рублей из федерального бюджета. На эти деньги власти пообещали отремонтировать фасады на 159 многоэтажках, которые находятся вдоль гостевого маршрута. Мимо них 7 ноября будут проезжать президенты Токаев и Путин – в Омске пройдет Российско-Казахстанский форум. Стены большинства из этих домов за 50 лет вообще никогда не приводили в порядок. Начали ремонт бодро - в считанные дни вокруг многоэтажек появились строительные леса. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU