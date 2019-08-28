2019-08-28T14:54:16+03:00
Общество

Мать, оставившая детей и утверждавшая, что у нее нет денег, вернулась в Омск на такси

Теперь женщина общается с органами опеки [ видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
Изменить размер текста:

Напомним, об этой странной истории стало известно. Тревогу забили соседки 22-летней омички, которые утверждали, что она оставила запертыми в квартире своих маленьких детей. Обратившиеся в полицию утверждали, что же несколько дней слышат через стену, как малыши просят есть.

Чтобы попасть в квартиру, пришлось взламывать металлическую дверь. Внутри оказались не только голодные дети, но и 28-летняя подруга их матери, а также девочка-подросток. Изначально появилась инфомация, что холодильнике обнаружили только капусту и и картошку.

Как рассказал старший следователь СО по Центрального округу города регионального СУ СК Ренат Мамедов, мама воспитывает троих ребятишек 4,5, 2 и 1,5 лет одна. Но в целом в квартире ничего ужасного в квартире не нашли. Там была необходимая мебель и поддерживался минимальный порядок. Также выяснилось, что продукты у детей все-таки были. Горе-мамаша же объяснила, что уехала со старшим сыном к знакомым в деревню Демьяновку Горьковского района, а на обратную дорогу у нее не было денег.

Однако когда ее нашел инспектор и рассказал о последствиях, женщина вернулась домой на такси.

– В отношении омички составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Материалы проверки направлены в органы опеки, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Аналогичный протокол составлен инспекторами ПДН в отношении матери 15-летней девочки, находившейся в закрытой квартире. Установлено, что женщина должным образом не следит за местонахождением и времяпровождением дочери, которая на время проверки будет находиться в социально-реабилитационном центре.

Разговор с омичкой, оставившей малолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске благоустроили сквер молодоженов – там установили скульптуру влюбленных
Фадина – о ремонте омских фасадов на гостевом маршруте: «Готовность некоторых объектов – ноль»
Омич у себя в гараже нашел старинный револьвер
Пожарные сняли на видео, как омская каланча выглядит изнутри
Омской пенсионерке, рассчитавшейся поддельными купюрами, грозит 8 лет тюрьмы
Омского подростка, пропавшего 4 дня назад, нашли в Порт-Артуре
Каждый 8-й омич живет за чертой бедности
Омичи задолжали своим детям более 1,2 млрд
Омичи с ножом напали на дальнобойщика, пустившего их в машину укрыться от дождя
Омский ЗАГС украсят граффити с изображением молодоженов
Сотрудники «Росводоканал Омск» отключают должников
В Омске отремонтировали статую Городового
Омичей предупредили об ухудшении погоды
Омичка, бросившая двоих малышей в запертой квартире: «Не было денег на обратную дорогу»
Детская энергия – в безопасности!
Включайся в осень - Адаптация! - 12%