Мать, оставившая детей и утверждавшая, что у нее нет денег, вернулась в Омск на такси

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-28T14:54:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, об этой странной истории стало известно. Тревогу забили соседки 22-летней омички, которые утверждали, что она оставила запертыми в квартире своих маленьких детей. Обратившиеся в полицию утверждали, что же несколько дней слышат через стену, как малыши просят есть.

Чтобы попасть в квартиру, пришлось взламывать металлическую дверь. Внутри оказались не только голодные дети, но и 28-летняя подруга их матери, а также девочка-подросток. Изначально появилась инфомация, что холодильнике обнаружили только капусту и и картошку.

Как рассказал старший следователь СО по Центрального округу города регионального СУ СК Ренат Мамедов, мама воспитывает троих ребятишек 4,5, 2 и 1,5 лет одна. Но в целом в квартире ничего ужасного в квартире не нашли. Там была необходимая мебель и поддерживался минимальный порядок. Также выяснилось, что продукты у детей все-таки были. Горе-мамаша же объяснила, что уехала со старшим сыном к знакомым в деревню Демьяновку Горьковского района, а на обратную дорогу у нее не было денег.

Однако когда ее нашел инспектор и рассказал о последствиях, женщина вернулась домой на такси.

– В отношении омички составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Материалы проверки направлены в органы опеки, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Аналогичный протокол составлен инспекторами ПДН в отношении матери 15-летней девочки, находившейся в закрытой квартире. Установлено, что женщина должным образом не следит за местонахождением и времяпровождением дочери, которая на время проверки будет находиться в социально-реабилитационном центре.

Разговор с омичкой, оставившей малолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU