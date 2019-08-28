2019-08-28T13:56:32+03:00
Общество

Омич у себя в гараже нашел старинный револьвер

За находку мужчине выплатят вознаграждение [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич у себя в гараже нашел старинный револьверОмич у себя в гараже нашел старинный револьверФото: Росгвардия по Омской области
Изменить размер текста:

Мужчина ремонтировал и убирался в гараже, который достался ему по наследству от отца. Там он неожиданно обнаружил револьвер конца 19 века. Он понимал, что разрешения на хранение оружия у него нет, поэтому он поспешил отдать револьвер стражам порядка.

- По предварительным данным найденное мужчиной оружие является револьвером «THE BRITISH BULLDOG». В настоящее время оружие изъято и направлено в Отдел полиции для проведения экспертизы, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По итогам экспертизы омичу выплатят денежное вознаграждение. В Росгвардии напоминают, что любой омич может добровольно принести оружие и боеприпасы в полицию и получить за это деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске благоустроили сквер молодоженов – там установили скульптуру влюбленных
Фадина – о ремонте омских фасадов на гостевом маршруте: «Готовность некоторых объектов – ноль»
Мать, оставившая детей и утверждавшая, что у нее нет денег, вернулась в Омск на такси
Пожарные сняли на видео, как омская каланча выглядит изнутри
Омской пенсионерке, рассчитавшейся поддельными купюрами, грозит 8 лет тюрьмы
Омского подростка, пропавшего 4 дня назад, нашли в Порт-Артуре
Каждый 8-й омич живет за чертой бедности
Омичи задолжали своим детям более 1,2 млрд
Омичи с ножом напали на дальнобойщика, пустившего их в машину укрыться от дождя
Омский ЗАГС украсят граффити с изображением молодоженов
Сотрудники «Росводоканал Омск» отключают должников
В Омске отремонтировали статую Городового
Омичей предупредили об ухудшении погоды
Омичка, бросившая двоих малышей в запертой квартире: «Не было денег на обратную дорогу»
Детская энергия – в безопасности!
Включайся в осень - Адаптация! - 12%