СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-28T13:56:32+03:00

Омич у себя в гараже нашел старинный револьвер Фото: Росгвардия по Омской области

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Мужчина ремонтировал и убирался в гараже, который достался ему по наследству от отца. Там он неожиданно обнаружил револьвер конца 19 века. Он понимал, что разрешения на хранение оружия у него нет, поэтому он поспешил отдать револьвер стражам порядка.

- По предварительным данным найденное мужчиной оружие является револьвером «THE BRITISH BULLDOG». В настоящее время оружие изъято и направлено в Отдел полиции для проведения экспертизы, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По итогам экспертизы омичу выплатят денежное вознаграждение. В Росгвардии напоминают, что любой омич может добровольно принести оружие и боеприпасы в полицию и получить за это деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU