Пожарные сняли на видео, как омская каланча выглядит изнутри

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-28T13:19:18+03:00

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Омская каланча отметила свой 104 день рождения. В честь праздника пожарные показали, как один из символов нашего города выглядит изнутри и даже сняли вблизи знаменитый манекен по имени Василий, который обозревает территорию вокруг постройки с высоты.

Так каланча выглядела в начале прошлого века. Фото: fireman.club

– Построенная Илиодором Хвориновым, при советской власти, омская каланча неоднократно подвергалась угрозе сноса, – говорится в исторической справке, подготовленной сотрудниками регионального МЧС. – Кирпичный вариант башни на месте деревянного сооружения появился только к 1915 году по специальному решению, принятому тогдашней Думой. В 1896 году с приходом в Омск железной дороги город начал активно расти. Лишь на нескольких улицах стояли редкие двухэтажные дома, остальные – одноэтажные. Почти все строения были деревянные, возводились близко друг от друга. Для обнаружения пожаров стала необходима каланча, на которой стоял человек. Настоящие дозорные ежедневно несли вахту на смотровой площадке каланчи вплоть до 1967 года. С 2003 года эту «службу» несет бессменный Василий. Это образ одного из пожарных, прибывших из Москвы в 1825 года в Омск для обучения местных жителей. Его установили на каланче, чтобы отдать дань уважения тем, кто честно на своем посту служил опасной профессии. А в помещении под башней жарко топились печи – здесь жил городской брандмейстер, главный пожарный с семьей. В конюшне сбоку располагались шесть лошадей и столько же бочек с водой. Первая пожарная машина в Омске появилась лишь в 1937 году.

Строительство каланчи закончилось 26 августа 1915 года. Сейчас на первом этаже башни размещена историческая выставка: старая пожарная техника, вооружение и снаряжение пожарных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/728645" frameborder="0"></iframe> Омской каланче – 104 года.Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU