2019-08-28T12:51:43+03:00
Общество

Омской пенсионерке, рассчитавшейся поддельными купюрами, грозит 8 лет тюрьмы

Женщина тратила их на продукты в супермаркете
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омской пенсионерке, рассчитавшейся поддельными купюрами, грозит 8 лет тюрьмыОмской пенсионерке, рассчитавшейся поддельными купюрами, грозит 8 лет тюрьмыФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Поддельные купюры нашли сотрудники Центрального банка, к которым они поступили из сетевых супермаркетов Советского округа. Полицейские посмотрели камеры видеонаблюдения и вычислили пенсионерку, которая 4 раза приходила в разные магазины и рассчитывалась поддельными купюрами в 5000 рублей.

Как рассказали в полиции, личность женщины удалось быстро установить. 59-летнюю омичку задержали и доставили в отделение полиции. У нее дома нашли еще 4 такие же купюры по 5 тысяч рублей.

Сама пенсионерка уже призналась, что знала о том, что купюры поддельные – на них она покупала продукты, а сдачу из настоящих денег оставляла себе. Полицейские уточнили, что купюры не были «дублями» - они были так похожи на настоящие, что их не смогли опознать ни кассиры, ни работники банка. На купюрах не было надписей на голограмме, и микротекста на другой стороне – именно по этим признакам и удалось вычислить подделку.

Полицейским еще предстоит установить источник приобретения фальшивых денег, а пенсионерке может грозить от 5 до 8 лет тюрьмы. На нее уже завели уголовное дело.

Омской пенсионерке, рассчитавшейся поддельными купюрами, грозит 8 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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