Каждый 8-й омич живет за чертой бедности
Такие данные опубликовал Омскстат
266,6 тысяч омичей живут за чертой бедности.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Омскстат подсчитал, сколько жителей региона получают ниже прожиточного минимума. Получилось, что в 2018 году за чертой бедности оказались 266,6 тысяч человек, то есть примерно каждый восьмой.
7% жителей Омской области получали в прошлом году менее 7 тысяч рублей, еще 9,6% – от 7 до 10 тысяч.
Напомним, прожиточный минимум по итогам 3-го квартала 2018-го составил 9 346 рублей на душу населения и 9 891 рубль – для трудоспособных граждан. По итогам 4-го квартала – 8942 рубля на душу населения и 9 481 рубля – для трудоспособных граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU