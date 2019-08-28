2019-08-28T10:57:18+03:00
Общество

Омичей предупредили об ухудшении погоды

На регион надвигается очень сильный ветер
Анна МИКУЛА
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Омичей предупредили об ухудшении погоды.Омичей предупредили об ухудшении погоды.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики предупреждают о надвигающемся на Омскую область ненастье. Ухудшение погоды прогнозируют на завтра, 29 августа. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС в отдельных районах региона ожидается усиление ветра порывами до 22 метров в секунду.

– При усилении ветре не следует находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, – напоминают в региональном ГУ МЧС. – При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу, не оставляйте одних без присмотра. Автомобили лучше не парковать возле высоких деревьев, столбов и линий электропередач. Необходимо убрать вещи с крыш, балконов, лоджий и подоконников. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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