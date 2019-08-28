В Омске отремонтировали статую Городового

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-28T10:55:07+03:00

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Напомним, недавно пьяный 26-летний омич со своими друзьями прогуливался по Любинскому проспекту. Компания подошла к статуе Городового, молодые люди сначала постояли рядом, а потом омич зачем-то оторвал ручку сабли и унес ее собой. Владелец памятника, предприниматель Сергей Жериков узнал об инциденте благодаря камерам видеонаблюдения. Видеозапись сразу же распространили в социальных сетях, и омича удалось найти на следующий же день – его родственники узнали его на видео и заявили в полицию.

Омич тогда рассказал, что был пьян и не знает, зачем оторвал рукоять сабли. Рукоять, он позже выбросил в Парке Победы, где ее нашли гуляющие там омичи. Изначально владелец памятника оценил ущерб в 300 тысяч – он предполагал, что отливать рукоять из бронзы придется снова. Однако деталь нашлась, поэтому ремонт вышел не таким дорогостоящим.

Оторванную вандалом деталь приварилиФото: vk.com

В социальных сетях омичи поделились фотографиями – памятник уже отремонтировали. Омский скульптор-дизайнер Дмитрий Яковенко приварил оторванную деталь на место, и памятник приобрел прежний облик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/727626" frameborder="0"></iframe> В Омске сломали памятник Городовому.

ИСТОЧНИК KP.RU