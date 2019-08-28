Московский журналист: «Строить арену на 12 тысяч в Омске безрассудно»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-28T09:33:07+03:00

Алексей Шевченко решил, что для нашего региона сойдет и клуб ВХЛ, в «Авангард» надо оставить в Балашихе

Изменить размер текста: A A

В неоднозначным и явно провокационным заявлением выступил накануне столичный спортивный журналист Алексей Шевченко. Обозреватель газеты «Спорт-экспресс» решил, что Омск может обойтись и без «Авангарда». В качестве доказательства привел такой аргумент:

– «Авангард» приехал в Омск. Видимо, можно уже не приезжать. На БЕСПЛАТНУЮ встречу с командой пришло так мало людей, что руководство клуба сегодня должно было понять: строить арену на 12 000 зрителей в этом городе просто безрассудно. Даже раздавая билеты, ее не заполнишь, – написал Шевченко. – О возвращении «Авангарда» в Омск говорили много, но теперь очевидно, что возвращаться не к кому. Клуба ВХЛ Омску будет вполне достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU