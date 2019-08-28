Московский журналист: «Строить арену на 12 тысяч в Омске безрассудно»
В неоднозначным и явно провокационным заявлением выступил накануне столичный спортивный журналист Алексей Шевченко. Обозреватель газеты «Спорт-экспресс» решил, что Омск может обойтись и без «Авангарда». В качестве доказательства привел такой аргумент:
– «Авангард» приехал в Омск. Видимо, можно уже не приезжать. На БЕСПЛАТНУЮ встречу с командой пришло так мало людей, что руководство клуба сегодня должно было понять: строить арену на 12 000 зрителей в этом городе просто безрассудно. Даже раздавая билеты, ее не заполнишь, – написал Шевченко. – О возвращении «Авангарда» в Омск говорили много, но теперь очевидно, что возвращаться не к кому. Клуба ВХЛ Омску будет вполне достаточно.
ИСТОЧНИК KP.RU